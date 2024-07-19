Вечером российские оккупанты запустили баллистическую ракету, вероятно 'Искандер-М', по Одесской области. Атака была осуществлена с территории временно оккупированного Крыма.
Российские войска накануне вечером запустили баллистическую ракету, вероятно "Искандер-М", по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма, сообщили в пятницу в воздушном командовании "Юг", пишет УНН.
Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма
Сообщается также, что за прошедшие сутки, 18 июля, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено три разведывательных беспилотника, в том числе 2 "Supercam" и 1 "Орлан-10".
В Одессе прогремели взрывы - мэр18 июля 2024, 17:49 • 77149 просмотров