В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы из Крыма, передает УНН.

«В городе слышны взрывы!» - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района оставаться в укрытиях.

«Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя», - написал Кипер.

Ранее

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Мониторинговые каналы уточнили - речь об оккупированном Крыме. Впоследствии Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Одессы.