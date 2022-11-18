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Оккупанты убили в Украине 433 ребенка - Офис Генпрокурора

Оккупанты убили в Украине 433 ребенка - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 325758 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли по меньшей мере 433 ребенка, ранены - более 837. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

«По состоянию на утро 18 ноября 2022 года более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Детали

В Офисе Генпрокурора отметили, что 17 ноября в результате ракетного удара врага по частному дому в городе Вольнянск Запорожской области погибли 10 человек. В том числе двое детей 11 и 17 лет. Также 17 ноября в результате обстрела оккупантами города Днепр получила ранение 15-летняя девочка.

Кроме того, 16 ноября из-за обстрела войсками рф города Изюм Харьковской области получила ранение 11-летняя девочка.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 423, Харьковской – 265, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Дополнение

11 129 детей незаконно депортировано в россию, из них возвращено 103 ребенка.

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