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Окупанти вбили в Україні 433 дитини - Офіс Генпрокурора

Окупанти вбили в Україні 433 дитини - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 325759 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло щонайменше 433 дитини, поранено - понад 837. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

«Станом на ранок 18 листопада 2022 року більше ніж 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться у повідомленні.

Деталі

В Офісі Генпрокурора зазначили, що 17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в місті Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей. У тому числі двоє дітей 11 та 17 років. Також 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами міста Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

Окрім того, 16 листопада через обстріл військами рф міста Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Доповнення

11 129 дітей незаконно депортовано до росії, з них повернуто 103 дитини.

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