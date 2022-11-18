Окупанти вбили в Україні 433 дитини - Офіс Генпрокурора

Цитата



«Станом на ранок 18 листопада 2022 року більше ніж 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться у повідомленні.



Деталі



В Офісі Генпрокурора зазначили, що 17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в місті Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей. У тому числі двоє дітей 11 та 17 років. Також 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами міста Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

Окрім того, 16 листопада через обстріл військами рф міста Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Доповнення

11 129 дітей незаконно депортовано до росії, з них повернуто 103 дитини.