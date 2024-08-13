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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф утром ударила по Херсонской области: 5 пострадавших, среди них иностранец

Армия рф утром ударила по Херсонской области: 5 пострадавших, среди них иностранец

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 06:22  •  19299 просмотра

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Российские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 5 гражданских, включая иностранца, а в Херсоне погибла 25-летняя женщина.

Российские войска сегодня утром нанесли удары по трем населенным пунктам Херсонской области, пострадали 5 человек, среди них - иностранец, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 13 августа в Херсонской области оккупанты обстреляли Зимовник, Садовое и Тягинку. "Пятеро гражданских получили травмы и ранения, среди них иностранец", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Вечером 12 августа и ночью российские военные, как указано, обстреливали жилые районы Херсона. Враг применил артиллерийское оружие и дроны.

Сообщается, что в результате обстрелов от полученных ранений в больнице скончалась 25-летняя женщина. Ее малолетней дочери медики диагностировали острую реакцию на стресс.

В медучреждение доставили еще двух пострадавших - 35-летнюю женщину и 61-летнего мужчину. Кроме того, под обстрел попали 70-летняя женщина и 7-летняя девочка. Им также диагностировали острую реакцию на стресс.

В Антоновке из-за сброса взрывчатки с БПЛА ранения, как указано, получил 70-летний мужчина.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

На Херсонщині росіяни поцілили у "швидку", є загиблий, серед 17 поранених двоє дітей13 августа 2024, 06:10 • 26005 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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