Армия рф утром ударила по Херсонской области: 5 пострадавших, среди них иностранец

Российские войска сегодня утром нанесли удары по трем населенным пунктам Херсонской области, пострадали 5 человек, среди них - иностранец, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 13 августа в Херсонской области оккупанты обстреляли Зимовник, Садовое и Тягинку. "Пятеро гражданских получили травмы и ранения, среди них иностранец", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Вечером 12 августа и ночью российские военные, как указано, обстреливали жилые районы Херсона. Враг применил артиллерийское оружие и дроны.

Сообщается, что в результате обстрелов от полученных ранений в больнице скончалась 25-летняя женщина. Ее малолетней дочери медики диагностировали острую реакцию на стресс.

В медучреждение доставили еще двух пострадавших - 35-летнюю женщину и 61-летнего мужчину. Кроме того, под обстрел попали 70-летняя женщина и 7-летняя девочка. Им также диагностировали острую реакцию на стресс.

В Антоновке из-за сброса взрывчатки с БПЛА ранения, как указано, получил 70-летний мужчина.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

На Херсонщині росіяни поцілили у "швидку", є загиблий, серед 17 поранених двоє дітей