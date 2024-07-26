Российские войска сегодня утром совершили авиаудар по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области, использовав два КАБ-250. В результате атаки ранены двое мужчин 60 и 54 лет, повреждены жилые дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 26 июля около около 5:35 вс рф нанесли авиационные удары по поселку Купянск-Узловой. Ранения получили двое мужчин 60 и 54 лет. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту двумя КАБ-250.

Прокуратура также сообщила о других погибшем и пострадавшей. Вечером 25 июля в результате вражеского обстрела села Кирилловка Чугуевского района ранена 47-летняя женщина. Также вчера оккупанты обстреляли село Волоховка Чугуевского района: погиб 58-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих, пошкоджено будинки та клуб