ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не измениласьЭксклюзив
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Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА
Российские войска обстреляли из систем залпового огня три громады в Сумской области Украины.
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
россия намеренно нагнетает панику, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но, по данным украинской разведки, ситуация радикально не изменилась по сравнению с последними периодами.
Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов
Украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов умер 16 апреля, сообщается на странице братьев Капрановых.
Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии
россия перебрасывает некоторые подразделения с Лиманского направления для усиления наступления в направлении Часового Яра в Донецкой области, в то время как украинские силы прилагают все усилия, чтобы удержать все участки и не допустить флангового удара по Часовому Яру.
Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича - горсовет Львова
Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича, сообщил горсовет Львова.
Украина стремится углубить сотрудничество с датскими производителями машин для разминирования - Минэкономики
Украина стремится углубить сотрудничество с датской компанией Hydrema по производству оборудования для разминирования с целью ускорения темпов гуманитарного разминирования украинских земель.
Париж-2024: стартовала эстафета Олимпийского огня
Эстафета Олимпийского огня Олимпийских игр 2024 года в Париже официально началась 16 апреля, когда олимпийский огонь был зажжен в Олимпии, Греция, и перешел от греческого олимпийца к французскому олимпийскому чемпиону по плаванию.
Партизаны зафиксировали в Крыму переброску батарей "Град" - "АТЕШ"
Украинские партизаны зафиксировали размещение во временно оккупированном Крыму батареи реактивных систем залпового огня "Град", контейнеров с боеприпасами и топливом, которые, вероятно, перевозят на ремонтную базу для восстановления боеготовности.
Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины
россия проводит информационную кампанию в социальных сетях, чтобы демотивировать украинское общество изнутри, поскольку она не может сломить волю к сопротивлению или победе над украинскими военными силами.
Военные объекты рф в брянске были обесточены после пожара на подстанции: ГУР показало кадры
В брянске, россия, была повреждена электроподстанция, что обесточило несколько военных и промышленных объектов, которые россия использует в своей войне против Украины.