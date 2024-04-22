Армия рф убила одного жителя Донетчины, еще шестерых ранила

В течение воскресенья, 21 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погиб житель Украинска. Еще шесть человек в области получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

За 21 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины - в Украинской. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

1931 погиб,

4820 раненых.



Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

Напомним

21 апреля утром российская армия, предположительно, из РСЗО "Смерч" обстреляла город Украинск Донецкой области.