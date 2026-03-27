Армия рф совершила 66 атак на фронте и активно действует на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 66. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Коренек, Бачевск, Толстодубово, Рыжевка, Волфино, Дорошовка, Горки, Рогозное, Сосновка, Винторовка, Студенок, Эсмань. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Заря - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях продолжаются два боестолкновения с противником. Сегодня враг совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурма позиций наших войск в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего. Один бой продолжается.

На Славянском направлении противник дважды атаковал в направлении Рай-Александровки. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Марково и Красного.

На Константиновском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны с начала суток отражали 22 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподгороднее, Новопавловка. Четыре боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудары получили Покровское и Левадное.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки в сторону населенных пунктов Староукраинка, Зеленое, Зализничное и в районе Мирного. Враг нанес авиаудар в районе Цветкового.

На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по Орехову и Преображенке.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не фиксируется, резюмировали в Генштабе.

