Армія рф здійснила 66 атак на фронті та активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак агресора становить 66. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Кореньок, Бачівськ, Товстодубове, Рижівка, Волфине, Дорошівка, Гірки, Рогізне, Соснівка, Винторівка, Студенок, Есмань. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Зоря - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває два боєзіткнення з противником. Сьогодні ворог здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурми позицій наших військ в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог шість разів атакував позиції наших захисників в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальні дії в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбивали 22 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаударів зазнали Покровське та Левадне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося чотири атаки у бік населених пунктів Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаудару у районі Цвіткового.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по Оріхову та Преображенці.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується, резюмували у Генштабі.

Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу