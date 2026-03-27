Армія рф здійснила 66 атак на фронті та активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Ексклюзив
13:21 • 6922 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 20039 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 17940 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 31885 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 20144 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 25450 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 44801 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 47968 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43894 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36597 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу27 березня, 05:44 • 10683 перегляди
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 23646 перегляди
Трамп стверджує, що ЦРУ повідомило його про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану27 березня, 06:51 • 7226 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 14305 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 6340 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 20039 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 31885 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 74358 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 86822 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 58839 перегляди
Армія рф здійснила 66 атак на фронті та активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Від початку доби зафіксовано 66 боєзіткнень, найвища активність ворога на Покровському та Костянтинівському напрямках. Окупанти обстрілюють прикордоння.

Від початку доби на фронті кількість атак агресора становить 66. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Кореньок, Бачівськ, Товстодубове, Рижівка, Волфине, Дорошівка, Гірки, Рогізне, Соснівка, Винторівка, Студенок, Есмань. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Зоря 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває два боєзіткнення з противником. Сьогодні ворог здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине. 

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурми позицій наших військ в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Одне боєзіткнення ще триває. 

На Лиманському напрямку від початку доби ворог шість разів атакував позиції наших захисників в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальні дії в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбивали 22 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаударів зазнали Покровське та Левадне. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося чотири атаки у бік населених пунктів Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаудару у районі Цвіткового.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по Оріхову та Преображенці.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується, резюмували у Генштабі.

