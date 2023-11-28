Армия рф сбросила взрывчатку на машину в Бериславе, есть раненый

путин разрешил "Роснефти" и десяткам госкомпаний засекретить информацию о себе

путин подписал указ, разрешающий определенным государственным компаниям, таким как "Роснефть", скрывать корпоративную информацию с 1 июля 2023 года в ответ на "недружественные действия" со стороны США и других стран.