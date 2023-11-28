Армия рф сбросила взрывчатку на машину в Бериславе, есть раненый
Киев • УНН
российская армия продолжает атаковать населенные пункты Херсонской области, известно о еще двух пострадавших
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Бериславе, пострадал мужчина. Также прямо на улице из-за вражеского обстрела ранена женщина в Дудчанах. Об этом сообщили во вторник в Херсонской ОВА, пишет УНН.
российская армия продолжает атаковать населенные пункты Херсонской области. В Дудчанах ранения получила 64-летняя женщина, которая находилась на улице. Также враг атаковал и Берислав. В результате сброса взрывчатки на гражданскую машину пострадал 48-летний мужчина
Обоих пострадавших, как указано, доставили в медучреждения. Им оказывают помощь.
Напомним
Российские войска атаковали село Львово в Херсонской области, ранив 40-летнего мужчину.
Армия рф сбросила взрывчатку на машину в Бериславе, есть раненый
российская армия продолжает атаковать населенные пункты Херсонской области, известно о еще двух пострадавших.
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