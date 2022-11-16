Армия рф ранила в Украине 835 детей – Офис Генпрокурора

Цитата

"По состоянию на утро 16 ноября 2022 года более 1266 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 431 ребенок погиб и более 835 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

14 ноября в результате вражеского обстрела Бахмута Донецкой области получила ранение 12-летняя девочка.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 423, Харьковской – 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 31.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.

Напомним

По состоянию на 9 ноября из россии в Украину удалось вернуть 69 принудительно вывезенных детей.