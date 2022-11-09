Україна повернула з росії 69 депортованих дітей – Верещук

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"На цей час Україні вдалося повернути лише 96 дітей, із яких 69 – із території росії та 27 – із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей", – зазначила Верещук.

Додамо

За даними Національного інформаційного бюро, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених.

Нагадаємо

Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 828 дітей, вбили – 430.