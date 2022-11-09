Украина вернула из россии 69 депортированных детей – Верещук

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"Сейчас Украине удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории россии и 27 – с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – отметила Верещук.

Добавим

По данным Национального информационного бюро, более 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 828 детей, убили – 430.