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Украина вернула из россии 69 депортированных детей – Верещук

Украина вернула из россии 69 депортированных детей – Верещук

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из россии в Украину удалось вернуть 69 принудительно вывезенных детей. Об этом во время заседания Координационного совета по защите и безопасности детей сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.

Цитата

"Сейчас Украине удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории россии и 27 – с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – отметила Верещук.

Добавим

По данным Национального информационного бюро, более 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 828 детей, убили – 430.

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