Украина вернула из россии 69 депортированных детей – Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из россии в Украину удалось вернуть 69 принудительно вывезенных детей. Об этом во время заседания Координационного совета по защите и безопасности детей сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.
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"Сейчас Украине удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории россии и 27 – с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – отметила Верещук.
Добавим
По данным Национального информационного бюро, более 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.
Напомним
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 828 детей, убили – 430.