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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Армія рф поранила в Україні 828 дітей – Офіс Генпрокурора

Армія рф поранила в Україні 828 дітей – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 217344 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 828 дітей, вбили – 430. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 828. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – ідеться у повідомленні. 

Деталі

Стало відомо, що 24 квітня внаслідок ворожого обстрілу с. Веселе Харківської області дістав поранення 16–річний хлопець.

8 листопада внаслідок обстрілу м. Краматорськ Донецької області дістав поранення 8–річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

Російські окупанти вивезли з психоневрологічного будинку–інтернату у Дніпрянах на Херсонщині близько сотні дітей з інвалідністю.

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