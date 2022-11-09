Армія рф поранила в Україні 828 дітей – Офіс Генпрокурора

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"Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 828. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – ідеться у повідомленні.

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Стало відомо, що 24 квітня внаслідок ворожого обстрілу с. Веселе Харківської області дістав поранення 16–річний хлопець.

8 листопада внаслідок обстрілу м. Краматорськ Донецької області дістав поранення 8–річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

Російські окупанти вивезли з психоневрологічного будинку–інтернату у Дніпрянах на Херсонщині близько сотні дітей з інвалідністю.