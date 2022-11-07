На Херсонщині росіяни виввезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату

Цитата

«Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію російської федерації. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до примусової “евакуації” у московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад

Окрім того, окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок.

Також Генштаб повідомляє, що російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію російської федерації.

Доповнення

Окупанти вивезли до Криму 12 вихованців дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.