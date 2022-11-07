В Херсонской области россияне вывезли около 100 детей с инвалидностью из дома-интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские оккупанты вывезли около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию российской федерации. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что к принудительной “эвакуации” в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.
Кроме того, оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь.
Генштаб также сообщает, что российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию российской федерации.
Дополнение
Оккупанты вывезли в Крым 12 воспитанников детского дома-интерната на Херсонщине.