В Херсонской области россияне вывезли около 100 детей с инвалидностью из дома-интерната

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"Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию российской федерации. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к принудительной “эвакуации” в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

Кроме того, оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь.

Генштаб также сообщает, что российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию российской федерации.

Дополнение

Оккупанты вывезли в Крым 12 воспитанников детского дома-интерната на Херсонщине.