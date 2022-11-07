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В Херсонской области россияне вывезли около 100 детей с инвалидностью из дома-интерната

Киев • УНН

 • 213397 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские оккупанты вывезли около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию российской федерации. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к принудительной “эвакуации” в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

Кроме того, оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь.

Генштаб также сообщает, что российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию российской федерации.

Дополнение

Оккупанты вывезли в Крым 12 воспитанников детского дома-интерната на Херсонщине.

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