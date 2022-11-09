Армия рф ранила в Украине 828 детей – Офис Генпрокурора

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"Более 1258 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 828. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Детали

Стало известно, что 24 апреля в результате вражеского обстрела с. Веселое Харьковской области получил ранение 16-летний парень.

8 ноября в результате обстрела г. Краматорск Донецкой области получил ранение 8-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 421, Харьковской – 263, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.

Бомбардировками и обстрелами вооруженные силы рф повредили 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Напомним

Российские оккупанты вывезли из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах в Херсонской области около сотни детей с инвалидностью.