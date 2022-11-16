Армія рф поранила в Україні 835 дітей – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 835 дітей, вбили – 431. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Станом на ранок 16 листопада 2022 року більше ніж 1266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Деталі
14 листопада внаслідок ворожого обстрілу Бахмута Донецької області дістала поранення 12–річна дівчинка.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 31.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 заклади освіти, з них 332 зруйновано повністю.
Нагадаємо
Станом на 9 листопада з росії в Україну вдалося повернути 69 примусово вивезених дітей.