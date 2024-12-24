Армия рф обстреляла Херсонщину 750 раз за неделю, более 9 тысяч абонентов без света
Киев • УНН
За прошедшую неделю российские войска совершили 750 атак по Херсонской области, включая 600 ударов дронами. В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура, 9 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Из-за недавнего российского обстрела в Херсоне более 9 тыс. абонентов остались без света. За неделю россияне атаковали область 750 раз. Об этом глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Ситуация с безопасностью на Херсонщине остается тяжелой, ведь населенные пункты области находятся под постоянными ударами армии РФ. За неделю россияне 750 раз атаковали область. Это тысячи снарядов, которые упали на наши города и села. Враг сбросил на регион три десятка КАБов и нанес два ракетных удара. Также более 600 раз применил ударные дроны
Он добавил, что вчера россияне обстреляли 38 населенных пунктов, в результате чего было повреждено более 20 частных домов, газоны, хозяйственные постройки и автомобили. За прошедшие сутки в Бориславе погиб 55-летний мужчина. Также вчера в результате российских дроновых атак пострадали двое мужчин. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения, сейчас лечатся амбулаторно.
Прокудин рассказал, что сегодня враг не прекращает свои атаки: около 11:00 из-за удара российского БпЛА в Бориславе пострадали два человека - один получил взрывную травму, контузию и ранение голени, другой - ранение грудной клетки, виска и перелом голени. Сейчас они находятся в больнице.
Враг также бьет по критической инфраструктуре, сегодня была поражена электроподстанция.
Более 9 тыс. абонентов остались без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним
Российские оккупанты дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи" на дорогах Херсонщины.