Армия рф обстреляла Донетчину: погибли четверо пожилых людей

Сегодня, 19 августа, российские войска обстреляли город Торецк и поселок Заречное Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли четыре человека в возрасте от 61-го до 72-х годов. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Предварительно, враг обстрелял Торецк из артиллерии. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя пенсионерка.

Кроме того, под прицел армии рф попал поселок Заречное Лиманской ТГ. Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет – муж и супружеская пара. Тип вооружения устанавливается.

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