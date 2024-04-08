Армия рф обстреливает центр Херсона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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belozerkaБелозерка
khersonХерсон
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  66657 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  97466 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  144102 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  115674 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204551 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192412 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182532 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152766 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110071 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127712 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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Армия рф обстреливает центр Херсона

Оккупанты обстреливают центральную часть Херсона. Жителей призывают быть подальше от окон.

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Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Посол Молдовы при ЕС рассчитывает, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца июня 2024 года, продвигаясь в процессе вступления быстрее, чем страны Западных Балкан.

Новости Мира •   •  4725 просмотра
Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

В результате российского авиаудара в Белополье Сумской области погибла 1 женщина и еще 3 получили ранения, были частично разрушены коммерческие здания и городской совет.

Война •   •  7140 просмотра
Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации со сниженными штрафами и отсутствием тюремного заключения за отказ от прохождения медицинского осмотра.

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Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

В вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - Панинского. Мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

Новости Мира •   •  7010 просмотра
В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн

Российские обстрелы повредили инфраструктуру и здания в Одессе, загрязнив 6600 квадратных метров земли и нанеся ущерб на сумму более 600 миллионов гривен, 16 человек погибли и 55 получили ранения.

Война •   •  7919 просмотра
Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн

Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека, есть раненые

Российские войска атаковали предприятие в Запорожской области, в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, другие получили ранения.

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Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека, есть раненые

Командующий Воздушных сил показал, как украинские военные сбивали вражеские БПЛА "Орлан-10"

Украинские военные уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.

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Командующий Воздушных сил показал, как украинские военные сбивали вражеские БПЛА "Орлан-10"

Павел Кириленко под следствием: НАПК проверяет образ жизни главы АМКУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко после того, как журналисты обнаружили, что его семья приобрела имущество стоимостью более 70 миллионов гривен в последние годы, что не соответствует его официальным доходам.

Криминал и ЧП •   •  8919 просмотра
Павел Кириленко под следствием: НАПК проверяет образ жизни главы АМКУ

МВД запустило опрос по владению оружием

Министерство внутренних дел Украины начало опрос для изучения общественного мнения относительно государственных услуг, связанных с владением и оборотом оружия, с целью совершенствования электронных сервисов.

Общество •   •  10236 просмотра
МВД запустило опрос по владению оружием