россияне сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Белозерке Херсонской области - ОВА

В Херсонской области российские войска атаковали Белозерку с дрона, 60-летний мужчина получил взрывную травму и был госпитализирован, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Белозерке в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина. В больницу со взрывной травмой обратился 60-летний местный житель, на которого российские войска сбросили взрывчатку с дрона", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. Его госпитализировали.

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