Армия рф ночью ударила дронами по Одесской области: пятеро травмированных, повреждено медучреждение
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате 5 человек получили ранения, повреждены девятиэтажка и корпус медицинского учреждения.
Российские войска в ночь на 9 октября атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате атаки в Одесском районе пять человек получили ранения, повреждена девятиэтажка и корпус одного из медицинских учреждений. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Третью ночь подряд российские агрессоры терроризируют Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате атаки в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести
Также произошло возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар, площадью 400 м², оперативно ликвидировали. Повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.
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