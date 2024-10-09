Армія рф вночі вдарила дронами по Одещині: п'ятеро травмованих, пошкоджений медзаклад
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Одеську область ударними дронами. В результаті 5 осіб отримали поранення, пошкоджено дев'ятиповерхівку та корпус медичного закладу.
Російські війська у ніч на 9 жовтня атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок атаки в Одеському районі п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджена девʼятиповерхівка та корпус одного з медичних закладів. Про це у середу повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості
Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.
Україна збила 21 ворожий безпілотник під час нічної атаки09.10.24, 08:27 • 14145 переглядiв