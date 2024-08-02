российские войска ночью и утром 2 августа совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Враг атаковал FPV дронами, сбросил взрывчатку с дрона и одну мину. В результате атаки получил ранения один гражданский. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская и Есманьская громады. Прозвучало четыре взрыва.

Есманьская община: с территории рф осуществлена атака FPV дронами (1 взрыв). В результате обстрела получил ранения один гражданский человек.

Юнаковская громада: зафиксирована атака БПЛА сброса ВОГ (2 взрыва).

Белопольская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

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