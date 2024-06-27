В течение дня 26 июня армия РФ 22 раза нанесла удары по Сумщине. Зафиксировано 52 взрыва.Под огнем РФ были Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, середина-Будская и Зноб-Новгородская общины. В результате обстрелов один человек получил ранения. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

детали

Эсманьская община подверглась ударам с использованием FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (6 взрывов).

Великописаревскую общину атаковали FPV-дронами (3 взрыва), были минометные обстрелы (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва), и сброс гранаты с БпЛА (1 взрыв).

В Середино-Будской общине был минометный обстрел (4 взрыва). В результате, местный житель получил ранения.

Краснопольская община подверглась ударам FPV-дронами (6 взрывов), и артобстрелы (5 взрывов).

В Хотинской общине осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

В Миропольской общине зафиксирован обстрел с использованием БПЛА типа "Ланцет" (2 взрыва).

В Зноб-Новгородской общине армия РФ била из артиллерии (6 взрывов).

На Белопольскую общину русские армейцы сбросили 3 мины.

российская армия обстреляла восемь общин Сумщины, зафиксировано 54 взрыва