Армія РФ завдала ударів по восьми громадах Сумщини
Київ • УНН
Російська армія завдала 22 удари по 8 населених пунктах в Сумській області і здійснила 52 вибухи, в результаті чого одна людина отримала поранення.
Протягом дня 26 червня армія РФ 22 рази завдала ударів по Сумщині. Зафіксовано 52 вибухи.Під вогнем РФ були Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Есманьська громада зазнала ударів з використанням FPV-дрона (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів).
Великописарівську громаду атакували FPV-дронами (3 вибухи), були мінометні обстріли (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи), та скидання гранати з БпЛА (1 вибух).
У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи). В результаті, місцевий житель отримав поранення.
Краснопільська громада зазнала ударів FPV-дронами (6 вибухів), та артобстріли (5 вибухів).
У Хотінській громаді здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
У Миропільській громаді зафіксовано обстріл з використанням БпЛА типу "Ланцет" (2 вибухи).
У Зноб-Новгородській громаді армія РФ била з артилерії (6 вибухів).
На Білопільську громаду російські армійці скинули 3 міни.
російська армія обстріляла вісім громад Сумщини, зафіксовано 54 вибухи26.06.24, 10:03 • 17913 переглядiв