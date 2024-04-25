Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА

Российские войска сегодня осуществили удар с помощью КАБ по инфраструктуре в городе Сумы, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.

Сегодня, 25 апреля, враг применил КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы - сообщили в ОВА в Telegram.

Указано, что на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

В Сумах прогремели взрывы