Армия рф на Запорожье обстреляла 22 населенных пункта, 24 раза атаковала дронами

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 151 удар по 22 населенным пунктам Запорожской области, в частности осуществили 24 дроновых атаки, есть повреждения, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки враг нанес 151 удар по 22 населенным пунктам Запорожской области - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

Глава ОВА отметил, что за прошедшие сутки оккупанты совершили 125 артобстрелов по территории Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Щербаков, Луговского, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Также россияне совершили 24 БПЛА-атаки по Новоандреевке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке и Червоном, а также обстреляли из РСЗО Работино и Малую Токмачку.

Кроме того, поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и хозяйственных построек. Без пострадавших.

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"