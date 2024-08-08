Армия рф атаковала Сумскую область из артиллерии, гранатомета, дронами и КАБами: 50 взрывов за ночь

Российские войска ночью и утром совершили 23 обстрела Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в 8 громадах, включая авиаудары, артиллерийские, гранатометные обстрелы и сброс мин с беспилотников, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская громады:

Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва).

Новослободская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская община: россияне нанесли авиаудары КАБ (15 взрывов).

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (2 взрыва).

Великописаревская громада: был обстрел из АГС (12 взрывов).

Эсманская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.

Глуховская громада: осуществлены авиаудары КАБ (3 взрыва).

Артюх про Сумщину: ситуація під контролем ЗСУ, задачі виконуються