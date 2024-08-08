Армия рф атаковала Сумскую область из артиллерии, гранатомета, дронами и КАБами: 50 взрывов за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 23 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в 8 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и сброс мин с беспилотников.
Российские войска ночью и утром совершили 23 обстрела Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в 8 громадах, включая авиаудары, артиллерийские, гранатометные обстрелы и сброс мин с беспилотников, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как указано, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская громады:
- Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва).
- Новослободская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Юнаковская община: россияне нанесли авиаудары КАБ (15 взрывов).
- Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (2 взрыва).
- Великописаревская громада: был обстрел из АГС (12 взрывов).
- Эсманская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Глуховская громада: осуществлены авиаудары КАБ (3 взрыва).
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