Армия рф 117 раз атаковала Херсонскую область, есть погибший и двое раненых
Киев • УНН
Российские войска совершили 117 обстрелов по Херсонской области, в результате которых один человек погиб и двое получили ранения, причем 65 снарядов враг выпустил непосредственно по городу Херсон
Российские войска за минувшие сутки 117 раз обстреляли Херсонскую область, известно об одном погибшем человеке и двух раненых, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 117 обстрелов, выпустив 569 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 65 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Напомним
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Армия рф 117 раз атаковала Херсонскую область, есть погибший и двое раненых
Российские войска совершили 117 обстрелов по Херсонской области, в результате которых один человек погиб и двое получили ранения, причем 65 снарядов враг выпустил непосредственно по городу Херсон.
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