Армия рф 117 раз атаковала Херсонскую область, есть погибший и двое раненых

Российские войска за минувшие сутки 117 раз обстреляли Херсонскую область, известно об одном погибшем человеке и двух раненых, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 117 обстрелов, выпустив 569 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 65 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Напомним

В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов".