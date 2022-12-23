Армия рф обстреливает Донецкую область на разных участках фронта - ОВА

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Оккупационные войска рф ночью и утром продолжали обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.