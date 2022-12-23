Армия рф обстреливает Донецкую область на разных участках фронта - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Оккупационные войска рф ночью и утром продолжали обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Детали
По словам главы региона, ситуация такова:
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- На Волновахском направлении артобстрелам поддался Угледар и окрестности города - без жертв.
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- На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде – россияне стреляли там 8 раз. В Новоселидовке 1 человек ранен, в Константинопольском повреждены 3 дома. Также под обстрелы ночью попало Курахово, а утром Авдеевка – без жертв.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовом Яру. В Бахмуте в результате обстрела повреждены колледж и жилая многоэтажка.
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- На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады - в Заречном повреждены 2 дома.
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Дополнение
В Донецкой области 22 декабря российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданским. В Краматорске ракетой попали в школу-интернат.