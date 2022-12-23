Армія рф обстрілює Донеччину на різних ділянках фронту - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Окупаційні війська рф вночі та вранці продовжували обстріли на різних ділянках лінії фронту Донеччини. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Деталі
За словами очільника регіону, ситуація така:
-
- На Волноваському напрямку артобстрілів зазнав Вугледар та околиці міста - без жертв.
-
- На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді - росіяни стріляли там 8 разів. У Новоселидівці 1 людина поранена, у Костянтинопольському пошкоджено 3 будинки. Також під обстріли вночі потрапило Курахове, а зранку Авдіївка - без жертв.
-
- На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовому Яру. У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено коледж та житлову багатоповерхівку.
-
- На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади - у Зарічному пошкоджено 2 будинки.
-
Доповнення
У Донецькій області 22 грудня російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних. У Краматорську ракетою поцілили у школу-інтернат.