Армия Израиля обстреляла сектор Газа: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с вечера восьмого августа наносит удары по блокированному палестинскому анклаву – Газа. В ответ на ракетные удары из Газы нанесены удары по 150 целям в палестинском анклаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Согласно данным израильской стороны, по израильской территории выпущены 180 ракет, 30 из которых перехвачены тактической системой ПРО "Железный купол".
Остальные разорвались на пустынной территории.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с вечера восьмого августа и до утра следующего дня израильская авиация совершила три волны ударов по Газе, поразив более 20 военных объектов и учебных лагерей движения ХАМАС.
Ударам также подверглись логистический центр ХАМАС, учебный лагерь ВМС движения, а также военные объекты в городе Хан Юнус на юге палестинского анклава.
В результате авиаударов Израиля с вечера восьмого августа в Газе погибли трое палестинцев, в том числе беременная женщина и полуторагодовалый ребенок, по меньшей мере 12 человек ранены.
Как сообщал УНН, армия обороны Израиля атаковала в среду в ответ на ракетный обстрел 12 объектов боевиков на территории сектора Газа.