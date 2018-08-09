Армия Израиля обстреляла сектор Газа: есть жертвы

Согласно данным израильской стороны, по израильской территории выпущены 180 ракет, 30 из которых перехвачены тактической системой ПРО "Железный купол".

Остальные разорвались на пустынной территории.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с вечера восьмого августа и до утра следующего дня израильская авиация совершила три волны ударов по Газе, поразив более 20 военных объектов и учебных лагерей движения ХАМАС.

Ударам также подверглись логистический центр ХАМАС, учебный лагерь ВМС движения, а также военные объекты в городе Хан Юнус на юге палестинского анклава.

В результате авиаударов Израиля с вечера восьмого августа в Газе погибли трое палестинцев, в том числе беременная женщина и полуторагодовалый ребенок, по меньшей мере 12 человек ранены.



Как сообщал УНН, армия обороны Израиля атаковала в среду в ответ на ракетный обстрел 12 объектов боевиков на территории сектора Газа.