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Армия Израиля обстреляла сектор Газа: есть жертвы

Киев • УНН

 • 9766 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с вечера восьмого августа наносит удары по блокированному палестинскому анклаву – Газа. В ответ на ракетные удары из Газы нанесены удары по 150 целям в палестинском анклаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Армия Израиля обстреляла сектор Газа: есть жертвы

Согласно данным израильской стороны, по израильской территории выпущены 180 ракет, 30 из которых перехвачены тактической системой ПРО "Железный купол".

Остальные разорвались на пустынной территории.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с вечера восьмого августа и до утра следующего дня израильская авиация совершила три волны ударов по Газе, поразив более 20 военных объектов и учебных лагерей движения ХАМАС.

Ударам также подверглись логистический центр ХАМАС, учебный лагерь ВМС движения, а также военные объекты в городе Хан Юнус на юге палестинского анклава.

В результате авиаударов Израиля с вечера восьмого августа в Газе погибли трое палестинцев, в том числе беременная женщина и полуторагодовалый ребенок, по меньшей мере 12 человек ранены.

Как сообщал УНН, армия обороны Израиля атаковала в среду в ответ на ракетный обстрел 12 объектов боевиков на территории сектора Газа.

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