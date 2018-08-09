Армія Ізраїлю обстріляла сектор Гази: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю з вечора восьмого серпня завдає ударів по блокованому палестинському анклаву - Газа. У відповідь на ракетні удари з Гази нанесені удари по 150 цілям в палестинському анклаві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Згідно з даними ізраїльської сторони, по ізраїльській території випущені 180 ракет, 30 з яких перехоплені тактичної системою ПРО "Залізний купол".
Решта розірвалися на пустинній території.
Раніше ЦАХАЛ повідомив, що з вечора восьмого серпня і до ранку наступного дня ізраїльська авіація здійснила три хвилі ударів по Газі, вразивши понад 20 військових об'єктів і навчальних таборів руху ХАМАС.
Ударам також піддалися логістичний центр ХАМАС, навчальний табір ВМС руху, а також військові об'єкти в місті Хан Юнус на півдні палестинського анклаву.
В результаті авіаударів Ізраїлю з вечора восьмого серпня в Газі загинули троє палестинців, в тому числі вагітна жінка та півторарічна дитина, щонайменше 12 людей поранено.
Як повідомляв УНН, армія оборони Ізраїлю атакувала в середу у відповідь на ракетний обстріл 12 об'єктів бойовиків на території сектора Газа.