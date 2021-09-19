Армия Израиля задержала последних двух беглых палестинских заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила о задержании последних двух палестинских заключенных, бежавших в начале сентября из тюрьмы на севере страны. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте израильской армии, передает УНН.
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“В ходе совместной операции Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и полиции в городе Дженин были задержаны два человека <...> сбежавших из тюрьмы”, — говорится в тексте.
Детали
Сейчас заключенных допрашивают сотрудники службы безопасности.
Напомним
6 сентября из тюрьмы на севере Израиля сбежали шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки за причастность к террористической деятельности. Среди беглых заключенных был один из лидеров радикальной военизированной палестинской группировки “Бригады мучеников Аль-Аксы” Захария Зубейди, а также пятеро активистов “Исламского джихада”.