Армія Ізраїлю затримала останніх двох біглих палестинських ув'язнених

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"У ході спільної операції Армії оборони Ізраїлю, Служби загальної безпеки і поліції в місті Дженін були затримані двоє осіб <...> які втекли з в'язниці", - йдеться в тексті.

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Нині ув'язненних допитують співробітники служби безпеки.

Нагадаємо

6 вересня через в'язниці на півночі Ізраїлю втекли шестеро палестинських ув'язнених, засуджених на тривалі терміни за причетність до терористичної діяльності. Серед біглих ув'язнених був один з лідерів радикальної воєнізованої палестинського угруповання "Бригади мучеників Аль-Акси" Захарія Зубейді, а також п'ятеро активістів "Ісламського джихаду".