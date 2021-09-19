Армія Ізраїлю затримала останніх двох біглих палестинських ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомила про затримання останніх двох палестинських ув'язнених, які втекли на початку вересня з в'язниці на півночі країни. Відповідну заяву опубліковано в неділю на сайті ізраїльської армії, передає УНН.
Цитата
"У ході спільної операції Армії оборони Ізраїлю, Служби загальної безпеки і поліції в місті Дженін були затримані двоє осіб <...> які втекли з в'язниці", - йдеться в тексті.
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Нині ув'язненних допитують співробітники служби безпеки.
Нагадаємо
6 вересня через в'язниці на півночі Ізраїлю втекли шестеро палестинських ув'язнених, засуджених на тривалі терміни за причетність до терористичної діяльності. Серед біглих ув'язнених був один з лідерів радикальної воєнізованої палестинського угруповання "Бригади мучеників Аль-Акси" Захарія Зубейді, а також п'ятеро активістів "Ісламського джихаду".