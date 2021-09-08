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Підпалюють камери і нападають на охорону: у трьох в'язницях Ізраїлю збунтувалися засуджені терористи ХАМАСу

Підпалюють камери і нападають на охорону: у трьох в'язницях Ізраїлю збунтувалися засуджені терористи ХАМАСу

Київ • УНН

 • 15898 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. У трьох в'язницях Ізраїлю почалися масові зіткнення між охороною та засудженими терористами ХАМАСу, які супроводжуються підпалами камер. Про це повідомляє "9 телеканал" Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

За інформацією, зіткнення почалися в трьох в'язницях - "Кціот", "Офер" і "Мегідо".

Відзначається, що в тюрмі "Кціот" збунтувалися терористи ХАМАСу підпалили матраци в п'яти камерах. Для того, щоб їх втихомирити, на територію в'язниці введені військовослужбовці одного з дислокованих поблизу підрозділів бригади "Гіваті" і бійці з оперативного підрозділу "Мецада" Управління в'язниць.

У в'язницях "Офер" і "Мегідо" зачинщиками бунту були терористи з "Ісламського джихаду".

Видання "Вести. Израиль по русски" повідомляє, що два дні тому із в'язниці вдалося втекти шістьом бойовикам ХАМАСу.

Після цього "Ісламський Джихад" і ХАМАС дали пресконференцію, на якій загрожують новою війною з сектором Газа. Там відзначили, що ізраїльська влада захоче "помститися ув'язненим за втечу їх товаришів".

Цитата

"Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в тюрмах і знаємо про те, що Ізраїль може помститися ув'язненим за втечу їх товаришів. Ми не допустимо ніяких агресивних дій щодо ув'язнених і не кинемо їх у біді", - заявили представники Джихаду.

У той же час, представники ХАМАСу заявили, що Ізраїль "чекають вкрай небезпечні дії за утиск ув'язнених".

"Ми попереджаємо Ізраїль про вкрай небезпечні наслідки подальшого утиски ув'язнених ... Ми не збираємося мовчати про порушення прав бійців палестинського опору і не залишимо їх одних на полі бою", - йдеться в заяві ХАМАСу.

Додамо

7 вересня літаки ВПС Ізраїлю атакували майданчик для виробництва ракет "Хамас", а також бетонний завод в Хані Юнісі.

Раніше ізраїльські військові літаки розбомбили об'єкти ХАМАС в секторі Газа у відповідь на вогневі повітряні кулі, запущені з палестинського анклаву, які викликали пожежі на півдні Ізраїлю.

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