Ізраїльські війська вбили палестинця під час протесту проти блокади Гази

ukru
17 березня, 19:38 • 100011 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123916 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 180271 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155607 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154746 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162561 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179467 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150261 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159408 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176137 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

17 березня, 20:41 • 21147 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 34799 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 44792 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 27809 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 45375 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 180277 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 161784 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 258623 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 254734 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 382776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 60692 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 69698 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 67651 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101487 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111567 перегляди
Актуальне
Ізраїльські війська вбили палестинця під час протесту проти блокади Гази

Ізраїльські війська вбили палестинця під час протесту проти блокади Гази

Київ • УНН

 • 19995 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що ізраїльські війська вбили палестинця в секторі Газа. Сотні людей взяли участь в акції протесту проти 14-річної блокади території Ізраїлем. Про це пише УНН, з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

26-річний Ахмад Салех отримав вогнепальне поранення в живіт, повідомило міністерство. Щонайменше 15 осіб було поранено ізраїльським вогнем, в тому числі дитина, яка перебуває у важкому стані, йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові заявили, що більше 1 000 палестинців зібралися вздовж ізраїльського забору в Газі, підпалюючи шини і кидаючи вибухові пристрої.

“Війська ЦАХАЛу (ізраїльські збройні сили), дислоковані в цьому районі, використовують засоби розгону заворушень, в тому числі, при необхідності, бойову стрільбу і патрони 22 калібру”, — йдеться в заяві військових.

Під санкціями ХАМАС, палестинського угруповання, яке править сектором Газа, палестинці на цьому тижні влаштували нічні акції протесту, щоб висловити гнів з приводу блокади території під керівництвом Ізраїлю. Ізраїль посилається на загрози з боку ХАМАС у зв’язку з введенням обмежень.

Доповнення

Протести погіршили недавнє зростання кількості насильства, які стали випробуванням крихкого перемир’я, що поклало кінець 11-денним смертоносним бойовим діям між Ізраїлем і ХАМАСом в травні.

Щонайменше 256 палестинців і 13 осіб в Ізраїлі були вбиті в ході травневого конфлікту, в ході якого збройні групи Гази обстріляли ракетами ізраїльські міста, а Ізраїль завдав повітряних ударів по прибережному анклаву.

Після припинення вогню за посередництва Єгипту палестинці час від часу посилали до Ізраїлю повітряні кулі з запальними матеріалами. Ізраїль у відповідь завдавав повітряних ударів по об’єктах ХАМАС в Газі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами