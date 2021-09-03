Ізраїльські війська вбили палестинця під час протесту проти блокади Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що ізраїльські війська вбили палестинця в секторі Газа. Сотні людей взяли участь в акції протесту проти 14-річної блокади території Ізраїлем. Про це пише УНН, з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
26-річний Ахмад Салех отримав вогнепальне поранення в живіт, повідомило міністерство. Щонайменше 15 осіб було поранено ізраїльським вогнем, в тому числі дитина, яка перебуває у важкому стані, йдеться в повідомленні.
Ізраїльські військові заявили, що більше 1 000 палестинців зібралися вздовж ізраїльського забору в Газі, підпалюючи шини і кидаючи вибухові пристрої.
“Війська ЦАХАЛу (ізраїльські збройні сили), дислоковані в цьому районі, використовують засоби розгону заворушень, в тому числі, при необхідності, бойову стрільбу і патрони 22 калібру”, — йдеться в заяві військових.
Під санкціями ХАМАС, палестинського угруповання, яке править сектором Газа, палестинці на цьому тижні влаштували нічні акції протесту, щоб висловити гнів з приводу блокади території під керівництвом Ізраїлю. Ізраїль посилається на загрози з боку ХАМАС у зв’язку з введенням обмежень.
Доповнення
Протести погіршили недавнє зростання кількості насильства, які стали випробуванням крихкого перемир’я, що поклало кінець 11-денним смертоносним бойовим діям між Ізраїлем і ХАМАСом в травні.
Щонайменше 256 палестинців і 13 осіб в Ізраїлі були вбиті в ході травневого конфлікту, в ході якого збройні групи Гази обстріляли ракетами ізраїльські міста, а Ізраїль завдав повітряних ударів по прибережному анклаву.
Після припинення вогню за посередництва Єгипту палестинці час від часу посилали до Ізраїлю повітряні кулі з запальними матеріалами. Ізраїль у відповідь завдавав повітряних ударів по об’єктах ХАМАС в Газі.