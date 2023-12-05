Армения не примет участия в заседании ОДКБ в москве
Киев • УНН
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не будет присутствовать на заседании ОДКБ в москве 19 декабря. Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествовавших сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя армянского парламента Цовинар Хачатрян, пишет агентство "Новости-Армения", передает УНН.
В заседании не примет участие также делегация НС РА. О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил председателю госдумы рф Вячеславу Волынину официальным письмом,
Дополнение
Ранее армянский премьер Никол Пашинян неприсутствовал на саммите ОДКБ в минске 23 ноября. Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествовавших сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.
В октябре Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявлял, что агрессивные действия Азербайджана и бездействие ОДКБ привели к Армении к решению диверсифицировать отношения в сфере безопасности. В то же время в Ереване заявляют, что сейчас вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается.
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Армения не примет участия в заседании ОДКБ в москве
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не будет присутствовать на заседании ОДКБ в москве 19 декабря. Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествовавших сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.
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