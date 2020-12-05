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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18897 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78413 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100747 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116919 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151923 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 199811 просмотра

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АРМА за 10 месяцев перечислила в бюджет 13 млн грн

АРМА за 10 месяцев перечислила в бюджет 13 млн грн

Киев  •  УНН

 • 17754 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Агентство по управлению и менеджменту активов за 10 месяцев 2020 перечислило в госбюджет 13 млн грн, что уже составляет большую сумму чем за весь 2019 год. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал врио председателя Агентства Виталий Сигидин.

“Есть собственно деятельность по управлению активами, эти средства в любом случае сразу попадают в государственный бюджет. В этот период, за 10 месяцев, 13 млн гривен уже в бюджет попало. Это еще не конец года. И это уже больше, чем, например, за прошлый год именно от управления активами (за 2019 АРМА безвозвратно перечислила в бюджет 10,94 миллиона гривен — ред.) ”, - отметил Сигидин.

По его словам, АРМА также 600 млн гривен на депозитных счетах в государственных банках, но эти средства пока не является собственностью государства.

Напомним, Верховная Рада Украины провалила голосование за принятие проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности АРМА.

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