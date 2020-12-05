АРМА за 10 місяців перерахувала до бюджету 13 млн грн

«Є власне діяльність з управління активами, ці кошти в будь-якому разі одразу потрапляють в державний бюджет. В цей період, за 10 місяців, 13 мільйонів гривень вже в бюджет потрапило. Це ще не кінець року. І це вже більше, ніж, наприклад, за минулий рік саме від управління активами (за 2019 рік АРМА безповоротно перерахувала до бюджету 10,94 мільйона гривень – ред.)», – зазначив Сигидин.

За його словами, АРМА також має 600 мільйонів гривень на депозитних рахунках у державних банках, але ці кошти наразі не є власністю держави.

Нагадаємо, Верховна Рада України провалила голосування за ухвалення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності АРМА.