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АРМА за 10 місяців перерахувала до бюджету 13 млн грн

АРМА за 10 місяців перерахувала до бюджету 13 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Агентство з управління і менеджменту активів за 10 місяців 2020 року перерахувало в держбюджет 13 млн грн, що вже становить більшу суму ніж за весь 2019 рік. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода» розповів т. в. о. голови Агентства Віталій Сигидин.

«Є власне діяльність з управління активами, ці кошти в будь-якому разі одразу потрапляють в державний бюджет. В цей період, за 10 місяців, 13 мільйонів гривень вже в бюджет потрапило. Це ще не кінець року. І це вже більше, ніж, наприклад, за минулий рік саме від управління активами (за 2019 рік АРМА безповоротно перерахувала до бюджету 10,94 мільйона гривень – ред.)», – зазначив Сигидин.

За його словами, АРМА також має 600 мільйонів гривень на депозитних рахунках у державних банках, але ці кошти наразі не є власністю держави.

Нагадаємо, Верховна Рада України провалила голосування за ухвалення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності АРМА.

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