АРМА открыло доступ к Реестру арестованных активов: что можно узнать

Цитата

“Роль АРМА в целом заключается в том, чтобы преступные активы сначала были разысканы, а после ареста приносили доход государству. Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотной завесой от общества и была одной из самых закрытых, высоко коррупционных сфер. Сейчас АРМА отчитывается о формировании и открытии Реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность”, — отметила глава АРМА Елена Дума.

Детали

Реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия, которые происходят с активами ранее арестоваными правоохранителями и судами по уголовным делам. В частности, в Реестре можно узнать:

— кем и когда наложен арест;

— кто расследует уголовное дело;

— на какую сумму оценено арестованное имущество;

— за сколько продано на торгах;

— по какому договору передано управляющему и сколько средств поступило в бюджет от управления.

В Реестре также отражена информация о том, что происходит с тем или иным активом в текущий момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АРМА предлагает правительству передать Одесский НПЗ в управление государству

Общее количество записей об активах сейчас составляет более 129 тысяч. Из них 36 тысяч записей касаются именно активов, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов.

1144 записи — о конкурсных отборах управляющих. О договорах управления в Реестр загружено 117 записей. Именно здесь можно узнать о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет.

Относительно активов, проданных на торгах, отражено 500 записей. Речь идет о перечне проданных активов, дате торгов и названии торговой площадки, а также сумме реализации имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АРМА более года искало управляющего “Татнефть”, заправки которого не принесли никаких доходов — StateWatch

Еще 500 записей касаются операций по управлению денежными средствами, в частности, суммы размещенных средств и начисленных по ним процентов.

Дополнительно

Агентство приложило усилия для обеспечения безопасности данных о стратегических активах и объектах критической инфраструктуры. АРМА провело консультации со всеми уполномоченными органами и учло их предостережения.

В частности, в реестре закрыт доступ к сведениям о военных объектах, ограничена информация о наименовании и описание активов из сферы критической инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство назначило Елену Думу главой АРМА — нардеп

В АРМА надеются, что открытие реестра поможет сделать систему более прозрачной и предоставит потенциальным управляющим пространство для инвестиций. Агентство ожидает роста спроса на арестованное имущество, а соответственно и увеличение поступлений в госбюджет.

Справочно

АРМА — Агентство по розыску и менеджменту активов. Это специальный орган, который помогает правоохранителям отыскать имущество, а также управлять им после ареста.

АРМА единственный государственный орган, который во время войны покупает военные облигации.