АРМА открыло доступ к Реестру арестованных активов: что можно узнать
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Агентство по розыску и менеджменту активов открыло доступ к Единому государственному Реестру активов, на которые наложен арест в уголовном производстве. Об этом сообщила руководительница ведомства Елена Дума, пишет УНН.
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“Роль АРМА в целом заключается в том, чтобы преступные активы сначала были разысканы, а после ареста приносили доход государству. Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотной завесой от общества и была одной из самых закрытых, высоко коррупционных сфер. Сейчас АРМА отчитывается о формировании и открытии Реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность”, — отметила глава АРМА Елена Дума.
Детали
Реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия, которые происходят с активами ранее арестоваными правоохранителями и судами по уголовным делам. В частности, в Реестре можно узнать:
— кем и когда наложен арест;
— кто расследует уголовное дело;
— на какую сумму оценено арестованное имущество;
— за сколько продано на торгах;
— по какому договору передано управляющему и сколько средств поступило в бюджет от управления.
В Реестре также отражена информация о том, что происходит с тем или иным активом в текущий момент.
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Общее количество записей об активах сейчас составляет более 129 тысяч. Из них 36 тысяч записей касаются именно активов, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов.
1144 записи — о конкурсных отборах управляющих. О договорах управления в Реестр загружено 117 записей. Именно здесь можно узнать о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет.
Относительно активов, проданных на торгах, отражено 500 записей. Речь идет о перечне проданных активов, дате торгов и названии торговой площадки, а также сумме реализации имущества.
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Еще 500 записей касаются операций по управлению денежными средствами, в частности, суммы размещенных средств и начисленных по ним процентов.
Дополнительно
Агентство приложило усилия для обеспечения безопасности данных о стратегических активах и объектах критической инфраструктуры. АРМА провело консультации со всеми уполномоченными органами и учло их предостережения.
В частности, в реестре закрыт доступ к сведениям о военных объектах, ограничена информация о наименовании и описание активов из сферы критической инфраструктуры.
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В АРМА надеются, что открытие реестра поможет сделать систему более прозрачной и предоставит потенциальным управляющим пространство для инвестиций. Агентство ожидает роста спроса на арестованное имущество, а соответственно и увеличение поступлений в госбюджет.
Справочно
АРМА — Агентство по розыску и менеджменту активов. Это специальный орган, который помогает правоохранителям отыскать имущество, а также управлять им после ареста.
АРМА единственный государственный орган, который во время войны покупает военные облигации.