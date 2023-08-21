АРМА понад рік шукало управителя "Татнєфть", заправки якого не принесли жодних доходів - StateWatch

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"Активи ТОВ "Полтава-Капітал", ТОВ "Харків-Капітал" та ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" були арештовані і передані АРМА трьома хвилями рішень українських судів від 10 червня 2022, 13 липня 2022 та від 22 березня 2023 років. Власником всіх трьох компаній в Україні є російська компанія ПАТ "Татнєфть" ім. В. Д. Шашкіна", яка на 36% належить владі Республіки Татарстан", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що мова йде про близько 100 АЗС, нафтобази та низку обʼєктів нерухомості і транспортних засобів у Полтавській і Харківській областях, які належать російській корпорації "Татнєфть", яка представляє інтереси Татарстану.

АРМА звернулося до Кабміну з пропозицією передати АЗС в управління паливному державному підприємству без конкурсу за особливою процедурою 31 березня цього року, тобто через 9-10 місяців після перших арештів, інформують аналітики. До того часу, як пише Trap Aggressor, агентство не передавало активи іншим управителям. Крім цього, повідомляється, що уряд чотири місяці приймав рішення, кому передати заправки.

"Таким чином, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС не принесли до бюджету жодних нарахувань", - зауважили аналітики.

Нагадаємо

16 серпня Агентство з розшуку та менеджменту активів з Кабінетом міністрів України передали мережу АЗС, що належала російській "татнафті" в управління державній компанії.