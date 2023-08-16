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Мережа російських АЗС перешла в управління держави

Мережа російських АЗС перешла в управління держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Агентство з розшуку та менеджменту активів з Кабінетом міністрів України передали мережу АЗС, що належала російській "татнафті" в управління державній компанії, пише УНН з посиланням на агентство.

Деталі

За пропозицією АРМА та Міненерго уряд сьогодні прийняв рішення про передачу в управління державній компанії близько 100 АЗС, нафтобази та низку транспортних засобів, які належать російській «татнафті».

Управителем арештованих активів, які знаходяться в Харківській та Полтавській областях, стала найбільша нафтогазодобувна компанія України «Укрнафта».

Пріоритетне завдання для управителя полягає у відновленні роботи автозаправних комплексів та забезпеченні доходів бюджету від їх комерційного використання, зазначається в повідомленні.

Для недопущення подальших збоїв у функціонуванні активу та з метою його оперативної передачі в управління було використано спеціальну процедуру визначення управителя за розпорядженням Кабміну, передбачену ст. 21-1 Закону про АРМА.

«Скоординовані дії Національного агентства та уряду вкотре довели свою ефективність. Відтепер більше ста АЗС забезпечуватимуть стабільність на енергетичному ринку та прибуток державному бюджету, а не російським бенефіціарам», - цитує агентство голову АРМА Олену Думу.

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