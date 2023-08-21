АРМА больше года искало управляющего "Татнефть", заправки которого не принесли никаких доходов - StateWatch

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"Активы ООО "Полтава-Капитал", ООО "Харьков-Капитал" и ООО "Татнефть-АЗС-Украина" были арестованы и переданы АРМА тремя волнами решений украинских судов от 10 июня 2022, 13 июля 2022 и от 22 марта 2023 годов. Владельцем всех трех компаний в Украине является российская компания ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашкина", которая на 36% принадлежит властям Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что речь идет об около 100 АЗС, нефтебазе и ряде объектов недвижимости и транспортных средств в Полтавской и Харьковской областях, которые принадлежат российской корпорации "Татнефть", представляющей интересы Татарстана.

АРМА обратилось в Кабмин с предложением передать АЗС в управление топливному государственному предприятию без конкурса по особой процедуре 31 марта этого года, то есть через 9-10 месяцев после первых арестов, информируют аналитики. К тому времени, как пишет Trap Aggressor, агентство не передавало активы другим управляющим. Кроме этого, сообщается, что правительство четыре месяца принимало решение, кому передать заправки.

"Таким образом, за 14 месяцев пребывания под управлением АРМА более 100 арестованных АЗС не принесли в бюджет никаких начислений", - отметили аналитики.

Напомним

16 августа Агентство по розыску и менеджменту активов с Кабинетом министров Украины передали сеть АЗС, принадлежавшую российской "Татнефти" в управление государственной компании.