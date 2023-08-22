АРМА пропонує уряду передати Одеський НПЗ в управління державі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національне агентство звернулося до Кабінету Міністрів з пропозицією передати Одеський нафтопереробний завод в управління державі. Таке рішення прийняли через ризики появи надзвичайної ситуації техногенного характеру на НПЗ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АРМА.
Цитата
“Національне агентство звернулося до Кабінету Міністрів з пропозицією визначити управителя для Одеського нафтопереробного заводу за спеціальною процедурою, передбаченою ст. 21-1 закону про АРМА. Таке рішення прийняте з огляду на виявлення ризиків надзвичайної ситуації техногенного характеру на території підприємства”, — йдеться у повідомленні.
Управителя має визначити уряд з-поміж державних компаній.
Зазначається, що напередодні звернення до Кабміну АРМА провело консультації з Одеською ОВА, Фондом держмайна та профільними компаніями нафтопереробної галузі.
"Стратегічними активами має управляти держава! Адже лише держава має ресурс для їх збереження. Одеський НПЗ свого часу був одним із найпотужніших підприємств у галузі, однак через постійну зміну власників, багаторічний простій та ворожі обстріли під час війни перетворився на доволі складний об‘єкт управління та інвестицій",- пояснила голова АРМА Олена Дума.
Довідково
Одеський нафтопереробний завод — четвертий за потужністю український нафтопереробний завод і стратегічно важливий об’єкт для економіки держави. Розташований у Суворовському районі Одеси.
В 1996 році Кабінет міністрів вніс завод до переліку підприємств, призначених до приватизації відповідно до індивідуальних планів. В 1997 — завод був внесений до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.
НПЗ був зупинений в 2010 році у зв'язку з економічною ситуацією, що склалася на ринку нафтопродуктів України, а також зі зміною схеми поставок нафти. У 2010—2013 роках завод не працював. В 2017 році завод конфіскований на користь держави. Однак, в 2019 Верховний суд дозволив оскаржити перехід Одеського НПЗ у власність держави.