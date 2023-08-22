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АРМА предлагает правительству передать Одесский НПЗ в управление государству

АРМА предлагает правительству передать Одесский НПЗ в управление государству

Киев • УНН

 • 1089166 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Национальное агентство обратилось в Кабинет Министров с предложением передать Одесский нефтеперерабатывающий завод в управление государству. Такое решение приняли из-за рисков появления чрезвычайной ситуации техногенного характера на НПЗ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Цитата

“Национальное агентство обратилось к Кабинету Министров с предложением определить управляющего для Одесского нефтеперерабатывающего завода по специальной процедуре, предусмотренной ст. 21-1 закона об АРМА. Такое решение принято с учетом выявления рисков чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории предприятия”, — говорится в сообщении.

Управляющего должно определить правительство из числа государственных компаний.

Отмечается, что накануне обращения к Кабмину АРМА провело консультации с Одесской ОВА, Фондом госимущества и профильными компаниями нефтеперерабатывающей отрасли.

"Стратегическими активами должно управлять государство! Ведь только государство имеет ресурс для их сохранения. Одесский НПЗ в свое время был одним из самых мощных предприятий в отрасли, однако из-за постоянной смены собственников, многолетнего простоя и вражеских обстрелов во время войны превратился в довольно сложный объект‘управления и инвестиций",- пояснила председатель АРМА Елена Дума.

Справочно

Одесский нефтеперерабатывающий завод — четвертый по мощности украинский нефтеперерабатывающий завод и стратегически важный объект для экономики государства. Расположен в Суворовском районе Одессы.

В 1996 году Кабинет министров внес завод в перечень предприятий, предназначенных к приватизации в соответствии с индивидуальными планами. В 1997 — завод был внесен в перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

НПЗ был остановлен в 2010 году в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов Украины, а также с изменением схемы поставок нефти. В 2010-2013 годах завод не работал. В 2017 году завод конфискован в пользу государства. Однако, в 2019 Верховный суд разрешил оспорить переход Одесского НПЗ в собственность государста. 

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