АРМА відкрило доступ до Реєстру арештованих активів: що можна дізнатись

Цитата

“Роль АРМА загалом полягає в тому, щоб злочинні активи спочатку були розшукані, а після арешту приносили дохід державі. Розуміння об’єму арештованої власності у нашій країні до цього часу перебувало за щільною завісою від суспільства і була однією з найзакритіших, високо корупційних сфер. Нині АРМА звітує про формування й відкриття Реєстру арештованих активів, у якому відображені дані про всі арештовані речові докази, які мають економічну цінність”, — зазначила Голова АРМА Олена Дума.

Деталі

Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити усі дії, шо відбуваються з активами, які були арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах. Зокрема, у Реєстрі можна дізнатись:

— ким і коли накладено арешт;

— хто розслідує кримінальну справу;

— на яку суму оцінене арештоване майно;

— за скільки продане на торгах;

— за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

У Реєстрі також відображена інформація про те. що відбувається з тим або іншим активом у поточний момент.

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Загальна кількість записів про активи наразі складає понад 129 тисяч. З них 36 тисяч записів стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів.

1144 записи — про конкурсні відбори управителів. Про договори управління в Реєстр завантажено 117 записів. Саме тут можна довідатися про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету.

Щодо активів, які продано на торгах, відображено 500 записів. Йдеться про перелік проданих активів, дату торгів і назву торгового майданчика, а також суму реалізації майна.

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Ще 500 записів стосуються заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів та нарахованих відсотків.

Додатково

Агентство доклало зусиль задля безпеки даних про стратегічні активи та об’єкти критичної інфраструктури. АРМА провело консультації з усіма уповноваженими органами та врахувало їхні застереження.

Зокрема, у реєстрі закритий доступ до відомостей про військові об’єкти, обмежено інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.

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В АРМА сподіваються, що відкриття реєстру допоможе зробити систему більш прозорою та наддасть потенційними управителями простір для інвестицій. Агенція очікує зростання попиту на арештоване майно, а відповідно й збільшення надходжень до бюджету.

Довідково

АРМА — Агентство з розшуку та менеджменту активів. Це спеціальний орган, який допомагає правоохоронцям відшукати майно, а також управляти ним після арешту.

АРМА єдиний державний орган, який під час війни купує військові облігації.